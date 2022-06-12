Средневековую болезнь выявили в Греции

В Греции женщина заболела редким средневековым заболеванием - проказой. Об этом сообщает минздрав страны.

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«В настоящее время в Греции проходит лечение 65-летняя пациентка с этим заболеванием, ее состояние хорошее. Все лица, контактировавшие с нею, находятся под активным наблюдением на наличие симптомов», - говорится в заявлении минздрава.

По словам медиков, несмотря на "свою плохую репутацию", эта болезнь подается лечению антибиотиками.

«Очень важно вовремя обнаружить симптомы и начать лечение», - отметили в минздраве Греции.

Там подчеркнули, что лепра «не очень заразна, и пациенты, начавшие лечение, могут продолжать свою обычную деятельность».

Греческих врачи говорят, что подобные инциденты уже имели место в стране и «были успешно устранены».

Болезнь Хансена, лепра или проказа, представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium Leprae. Это медленно развивающееся заболевание, которое может привести к повреждению кожи, глаз и нервной ткани.

Инкубационный период может длиться от года, в среднем до 5-7 лет. Однако встречаются и 20-летние периоды.