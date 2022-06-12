В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
22 минуты назад

Китай пообещал сражаться за Тайвань «любой ценой и до самого конца»

News.ru

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться в случае попытки кого-либо отколоть Тайвань. По словам главы оборонного ведомства Китая, которые прозвучали на проходящей в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сражение будет вестись «любой ценой и до самого конца». Слова военного приводит РИА Новости.

Китай решил судьбу Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем сражаться любой ценой и до самого конца, — сказал Вэй Фэнхэ.

Ранее о том, что Китай готов противостоять попыткам отделить Тайвань даже ценой войны, заявлял официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Китай объяснил разницу украинского и тайваньского кризиса

Официальные отношения между материковым Китаем и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Восстановление деловых и неформальных контактов произошло лишь в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны контактируют с помощью ряда неправительственных организаций.

Ранее Вэй Фэнхэ также заявил, что кризис на Украине привёл к значительным изменениям геополитического ландшафта в мире.

В мире,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители