Китай решил судьбу Тайваня

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться в случае попытки кого-либо отколоть Тайвань. По словам главы оборонного ведомства Китая, которые прозвучали на проходящей в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сражение будет вестись «любой ценой и до самого конца». Слова военного приводит РИА Новости.

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Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем сражаться любой ценой и до самого конца, — сказал Вэй Фэнхэ.

Ранее о том, что Китай готов противостоять попыткам отделить Тайвань даже ценой войны, заявлял официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Официальные отношения между материковым Китаем и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Восстановление деловых и неформальных контактов произошло лишь в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны контактируют с помощью ряда неправительственных организаций.