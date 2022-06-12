В ЕС захотели немедленно принять Украину в союз

Президиум Европарламента призвал власти стран Европейского союза предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Об этом заявил депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан, сообщает РИА Новости со ссылкой на его страницы в социальных сетях.

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Отмечается, что президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление республики в Европейский союз. Затем Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели передал главам МИД Молдавии и Грузии опросники для начала соответствующей процедуры. Все опросники были переданы представителю Евросоюза 12 мая.

«Европейский парламент потребовал принять решение по заявкам Молдавии и Украине о статусе государств-кандидатов», — сообщил Мурешан и добавил, что заседание по этому вопросу пройдет с 23 по 24 июня.

Депутат отметил, что прочим европейским институтам следует продемонстрировать свою поддержку Украине и Молдавии, которые выразили намерение придерживаться европейского пути. Мурешан отдельно обратился к федеральному правительству Германии с призывом занять четкую позицию по этому вопросу.