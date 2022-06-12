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22 минуты назад

Зеленский "намекнул" на компромисс по Крыму

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский стал высказываться более мягко и намекнул, что может отказаться от претензий на Крым ради мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье для журнала Foreign Affairs, сообщает РИА Новости.

Зеленский "намекнул" на компромисс по Крыму
Фото: EPAEPA

Он считает, что власти Украины пока не сошлись во мнении по этому вопросу, однако глава государства готов пойти на уступки.

«Временами он [Владимир Зеленский] говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014», — написал Хаас и пояснил, что это означало бы официальное признание Крыма российским.

Он также выделил несколько факторов, которые способны подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. Среди наиболее важных: сложная ситуация на фронте, огромные издержки из-за боевых действий и сомнения западных стран в вопросе поддержки Украины.

Ранее Франция, Италия и Германия высказались против требования президента Украины Владимира Зеленского передать Крым под контроль Киева.

Власти Крыма поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады

В мире,Ричард Хаас,Владимир Зеленский,
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