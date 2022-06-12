Зеленский "намекнул" на компромисс по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский стал высказываться более мягко и намекнул, что может отказаться от претензий на Крым ради мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье для журнала Foreign Affairs, сообщает РИА Новости.
Он считает, что власти Украины пока не сошлись во мнении по этому вопросу, однако глава государства готов пойти на уступки.
«Временами он [Владимир Зеленский] говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014», — написал Хаас и пояснил, что это означало бы официальное признание Крыма российским.
Он также выделил несколько факторов, которые способны подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. Среди наиболее важных: сложная ситуация на фронте, огромные издержки из-за боевых действий и сомнения западных стран в вопросе поддержки Украины.
Ранее Франция, Италия и Германия высказались против требования президента Украины Владимира Зеленского передать Крым под контроль Киева.