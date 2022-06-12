Зеленский "намекнул" на компромисс по Крыму

«Временами он [Владимир Зеленский] говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статуса-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 году. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014», — написал Хаас и пояснил, что это означало бы официальное признание Крыма российским.