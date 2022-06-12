Во Франции пройдет первый тур парламентских выборов

Французы вернутся в воскресенье на избирательные участки спустя полтора месяца после президентских выборов. На этот раз гражданам Пятой республики предстоит избрать 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента).

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От расстановки сил в Бурбонском дворце, где заседают парламентарии, зависит судьба реформ, которые пообещал соотечественникам избранный на второй срок президент Франции Эмманюэль Макрон. Нижняя палата формируется по мажоритарному принципу, на основе голосования в одномандатных округах, созданных как в материковой части страны, так и в ее заморских департаментах.

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Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Как правило, мало кому из политиков удается добиться такого успеха с первого раза. Поэтому на 19 июня уже запланирован второй тур выборов, куда выйдут претенденты, добившиеся наилучших результатов.

Уходящая легислатура

В нынешнем составе нижней палаты, которая в документах парламента именуется XV легислатурой Пятой республики, подавляющее большинство принадлежит президентскому движению "Ренессанс" (прежнее название - "Республика на марше"). Его представители, вместе с союзными центристскими фракциями, занимают 346 кресел. Перед парламентскими выборами "Ренессанс" в союзе с центристами образовал политический блок "Вместе!".

Левый лагерь в парламенте имеет 76 мандатов. Он включает представителей движения "Неподчинившаяся Франция", Социалистической партии, Французской компартии, а также движения "Европа-Экология-"Зеленые". В мае они создали под руководством Жан-Люка Меланшона "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES).

"Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, занявшей второе место на апрельских президентских выборах, представлено сейчас восемью парламентариями. До сих пор у него не было права на фракцию. В рядах сторонников Ле Пен надеются исправить это положение на выборах без создания коалиции с какими-либо другими силами. Пока же крупнейшей фракцией на правом фланге были "Республиканцы", располагавшие 101 мандатом.

Минимальный разрыв

К первому туру разрыв между основными избирательными блоками сократился до минимума. Согласно социологической службе Ipsos, блок "Вместе!" может рассчитывать на 28% голосов, а его основной соперник - "Новый народный экологический и социальный союз" - на 27%.

По оценкам социологов, сторонники Ле Пен могут получить 19,5% голосов. Поддержка пока не представленного в парламенте нового консервативного движения "Реконкиста" Эрика Земмура не превышает 5%.

По прогнозам, во втором туре сторонники Макрона могут получить 270-305 мест в нижней палате, левый альянс Меланшона - 180-210 мест, "Республиканцы" и "Национальное объединение" - примерно по 45 мандатов.

Для завоевания большинства в нижней палате политическому блоку необходимо как минимум 289 мандатов.

От 92 до 18

Проанализировав список кандидатов, журнал Le Point сформировал коллективный портрет претендентов. Женщины составляют среди них 44%, мужчины - 56%. На долю служащих и представителей интеллектуальных профессий приходится 48%.

Средний возраст кандидатов - 49 лет. Старшей из них - представительнице экологического движения Моник Пелтрио, баллотирующейся в Арденнах, - недавно минуло 92 года. Младшей - пока еще лицеистке Рафаэль Роза - исполнилось 18 лет.

В парламент баллотируются 15 министров - более половины членов кабинета. Впервые за мандат борется премьер-министр Элизабет Борн, которая выдвинута от Кальвадоса (регион Нормандия). Согласно прогнозам, у нее высокие шансы одержать победу в своем округе, где в ходе президентских выборов большинство голосовало за Макрона.

Позиция президента

Президент уже предупредил, что члены правительства, которые проиграют в своих избирательных округах, не смогут оставаться в составе кабинета. Между тем некоторые министры правящего блока, как считают аналитики, могут столкнуться с трудностями. Так, в столичном округе министр-делегат по делам Европы Клеман Бон рискует проиграть представительнице левого альянса Каролин Мекари.

В самой трудной позиции оказалась, однако, госсекретарь по вопросам моря Жюстин Бенен, баллотирующаяся в Гваделупе. На президентских выборах наибольшую поддержку там получил лидер левых Меланшон.

Вместе с тем руководители ключевых министерств воздержались от участия в выборах. Среди них руководитель военного ведомства Себастьен Лекорню, министр финансов Брюно Ле Мэр, а также глава МИД Катрин Колонна, переведенная на этот пост из Лондона, где она представляла Францию в качестве посла.

Аналитики отмечают, что международные вопросы не занимали центрального места в кампании. Участвующие в предвыборной гонке партии в основном солидарны с внешнеполитическим курсом Макрона. Французский лидер подсчитал, что провел за последние полгода "не менее сотни часов" в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Выражая убеждение, что Париж должен выполнять роль посредника в конфликте на Украине, он надеется "проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии".

Совет для перестройки

Ключевыми задачами в деле модернизации страны Макрон считает продовольственную независимость, полную занятость, равенство социальных возможностей, реформирование государственных институтов в целях "ренессанса демократии" и борьбу с климатическими изменениями. По замыслу французского лидера, координировать усилия по этим направлениям должен создаваемый им "Национальный совет перестройки".

Выборы во Франции проходят на фоне роста темпов инфляции. По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), рост цен этой весной достиг рекордных показателей середины 80-х годов. Особенно подорожали услуги и продовольствие. Так, цены на рыбу выросли на 12%, овощи подорожали на 9%. Самыми быстрыми темпами, однако, росли тарифы на энергоносители. В годовом исчислении их прирост составил 26,5%. На уровень инфляции повлиял также рост цен в ресторанах и автосервисе.

Премьер Борн заявила, что одним из ее приоритетов будет защита покупательной способности населения. В числе мер она рассматривает возможность зачисления средств для компенсации роста цен непосредственно на банковские счета, а также введение продовольственных чеков для французов с низкими доходами. Если победу одержит правящий блок "Вместе!", то Борн, по всей вероятности, сохранит портфель премьер-министра.

В поисках модели развития

Оппозиция предлагает французам свою модель развития. Альянс Меланшона ставит целью переход от президентской системы Пятой республики, основанной в 1958 году архитектором современной Франции генералом Шарлем де Голлем, к парламентскому режиму. Он предлагает усилить контроль парламента за исполнительной властью, предоставить французам право голосовать с 16 лет и ввести в практику "референдумы гражданской инициативы".

Предложения левых включают повышение минимальной зарплаты до €1,5 тыс. и контроль за ценами. Блок выступает против предлагаемого властью повышения пенсионного возраста с 62 до 65 лет. Если левый альянс завоюет не менее 289 мандатов, Меланшон намерен просить у президента мандат на формирование кабинета. В Елисейском дворце, однако, напоминают, что президент по своему усмотрению выбирает кандидата в премьеры.

Франция между тем знала периоды, когда президент и премьер принадлежали к противостоящим партиям. Эта форма соучастия в управлении родилась в период полномочий президента-социалиста Франсуа Миттерана и получила название "сосуществование" (cohabitation). При Миттеране пост премьера занимали его политические оппоненты: последователь де Голля Жак Ширак в 1986-1988 и Эдуард Балладюр в 1993-1995 годах.