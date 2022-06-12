Киссинджер объяснил, почему Запад не должен забывать о России

Если коллективный Запад не хочет, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе, ему придется найти место для нее после окончания украинского конфликта. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Фото: Msgt. Adrian Cadiz / ZUMAPRESS.com / globallookpress.com Msgt. Adrian Cadiz / ZUMAPRESS.com / globallookpress.com

«О России нельзя забывать. Если мы не хотим, чтобы она стала форпостом Китая в Европе, нам придется найти место для России после завершения спецоперации на Украине», – сказал Киссинджер в беседе с Times.

Оценивая перспективы и целесообразность дальнейшего существования НАТО, экс-госсекретарь США заявил, что необходимо сохранить организацию, которая бы отражала сотрудничество Америки с Европой.

Киссинджер отметил, что члены НАТО объединились в связи с российской спецоперацией на Украине, так как это напомнило им о старых «угрозах». При этом у членов альянса далеко не всегда «совпадают взгляды», передает РИА Новости.