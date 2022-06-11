Популярная для отдыха среди россиян страна закроет часть городов для иностранцев

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что с 1 июля 2022 года доля иностранцев, «проживающих в районе городов», должна быть не выше 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Yeni Safak.

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«С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%. По меньшей мере 1 200 районов будут закрыты для проживания иностранных граждан [из-за превышения действующей квоты]», - подчеркнул Сулейман Сойлу.

Отмечается, что министр не уточнил, в каких конкретно районах турецких населенных пунктов не смогут проживать в дальнейшем иностранцы.

По словам Сойлу, ограничения коснутся как предоставления убежища, так и выдачи видов на жительство. Решение принято в рамках борьбы с незаконной миграцией, дополняет РБК.