Западная эйфория по поводу того, что специальная военная операция России закончится победой вооруженных сил Украины (ВСУ), постепенно исчезает. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

«Эйфория исчезает по мере того, как Россия адаптирует свою тактику, восстанавливает темп и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряженных украинских сил», — отметили западные журналисты.

По словам автора материала, становится очевидным тот факт, что «отбросить» российские вооруженные силы (ВС) вряд ли удастся, так как их мощь слишком велика, а боевой потенциал не израсходован даже наполовину.

С самого начала ожидалось фиаско России на Украине, однако ее большая военная мощь в результате позволила перенаправить траекторию боевых действий.

«У русских больше ресурсов, они никуда не торопятся. Поэтому поводов для оптимизма значительно поубавилось», — заключил автор статьи.