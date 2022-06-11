Исчез экипаж пролетевшего через страны НАТО таинственного «русского» самолета

Экипаж пролетевшего через шесть стран НАТО таинственного самолета исчез, пишет The Drive со ссылкой на публикации европейской прессы.

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Отмечается, что самолет поднялся в воздух в Литве, после чего пролетел над Венгрией, Польшей, Словакией, Сербией и Румынией. Летательный аппарат перемещался близко к земле, при этом на отдельных этапах его сопровождала истребительная авиация, которая пришла к выводу, что самолет не представляет угрозы. Приземлился летательный аппарат, произведенный компанией Beechcraft, в Болгарии, где был обнаружен уже без экипажа. В ходе перелета у самолета были отключены транспондеры.

Отмечается, что летательный аппарат был куплен неизвестной организацией в Литве, при этом один из трех покупателей разговаривал с продавцом на русском языке. По словам продавца, другие люди могли быть украинцами, румынами или болгарами.