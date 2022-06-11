Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке

«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», - сказал Зеленский, выступая на форуме в Сингапуре.