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36 минут назад

Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке
Фото: ReutersReuters

«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», - сказал Зеленский, выступая на форуме в Сингапуре.

По его словам, нехватка продовольствия закончится политическим хаосом, который может привести к государственным переворотам. Уже сейчас взлетели цены на многие повседневные товары в ряде стран и «угроза очевидна».

ЕС призвал не покупать у России зерно

Запад ранее обвинил Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна.

РИА Новости отмечает, что украинские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт. Это поджог зерна в Мариупольском порту и минирование акватории Черного моря, которое не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

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