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1 час назад

В Афганистане произошли три взрыва

ТАССиещё 2

Три взрыва произошли практически одновременно в воскресенье в разных провинциях Афганистана, целью двух из них были сторонники пришедшего к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило афганское агентство Aśvaka.

В Афганистане произошли три взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, в провинции Кундуз в результате взрыва придорожной мины ранения получили не менее четырех мирных жителей. В городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан, взрывное устройство было приведено в действие рядом с обустроенным талибами полицейским участком. В провинции Кунар была подорвана машина, перевозившая боевиков радикального движения.

Местные власти, назначенные талибами, никак не комментируют последние два инцидента, информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а на следующий день огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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