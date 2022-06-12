В Афганистане произошли три взрыва

Три взрыва произошли практически одновременно в воскресенье в разных провинциях Афганистана, целью двух из них были сторонники пришедшего к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило афганское агентство Aśvaka.
По его данным, в провинции Кундуз в результате взрыва придорожной мины ранения получили не менее четырех мирных жителей. В городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан, взрывное устройство было приведено в действие рядом с обустроенным талибами полицейским участком. В провинции Кунар была подорвана машина, перевозившая боевиков радикального движения.
Местные власти, назначенные талибами, никак не комментируют последние два инцидента, информации о жертвах или пострадавших не поступало.
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а на следующий день огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.