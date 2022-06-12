В Афганистане произошли три взрыва

Три взрыва произошли практически одновременно в воскресенье в разных провинциях Афганистана, целью двух из них были сторонники пришедшего к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило афганское агентство Aśvaka.

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По его данным, в провинции Кундуз в результате взрыва придорожной мины ранения получили не менее четырех мирных жителей. В городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан, взрывное устройство было приведено в действие рядом с обустроенным талибами полицейским участком. В провинции Кунар была подорвана машина, перевозившая боевиков радикального движения.

Местные власти, назначенные талибами, никак не комментируют последние два инцидента, информации о жертвах или пострадавших не поступало.