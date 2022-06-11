В Китае дали обещание по ситуации на Украине

Власти КНР будут содействовать продвижению переговорного процесса между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И в ходе 3-го заседания китайско-польской межправительственной комиссии, которая состоялось в формате видеоконференции.

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«Позицию нашей страны можно выразить одной фразой: мы будем содействовать миру и продвижению переговоров для его восстановления», — заявил дипломат.

По его словам, китайское правительство действительно намерено продолжать способствовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной, однако страна планирует «делать это по-своему».

Также глава МИД Китая в ходе личного разговора с польским коллегой подчеркнул, что действия США и Евросоюза в контексте санкций против России немыслимы, так как оказание давления на союзников российских властей противоречит всем международным нормам.