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33 минуты назад

Сын Лукашенко окончил школу и получил совет от отца

Lenta.ruиещё 1

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай окончил школу, получил аттестат и золотую медаль. Кадры с его выпускного опубликовал телеканал ОНТ на YouTube-канале.

Сын Лукашенко окончил школу и получил совет от отца
Фото: ТАССТАСС

Белорусский лидер записал обращение к выпускникам в молодежной одежде, в том числе футболке с надписью «сын», на фоне мотоцикла. Он назвал обучение в школе тяжелым жизненным этапом из-за того, что школьникам «приходилось заниматься всем и сразу, изучать нелюбимые предметы и делать нелюбимую работу».

В то же время лидер страны пообещал, что в дальнейшем подросткам будет жить легче, если они точно и правильно выберут свой путь и будут заниматься конкретными делами. Он посоветовал выпускникам вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.

У президента Белоруссии три сына: Виктор, Дмитрий и Николай.

В мире,Александр Лукашенко,
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