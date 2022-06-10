В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
30 минут назад

Лукашенко заявил, что на Украине готовят бойцов для вооруженной революции в Белоруссии

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, участвующие в военных действиях на Украине, готовятся для вооруженного переворота у себя на родине. Об этом он сказал в пятницу на семинаре-совещании по вопросам работы с населением на местном уровне.

Лукашенко заявил о готовящейся вооруженной революции в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хорошо было, когда их (белорусов - прим. ТАСС) собирали в Киеве, в ресторане каком-то. Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было - в момент их сбора. А потом - на фронт или на посты. Нет (отказываются воевать - прим. ТАСС). Украинцы говорят: "Ну ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

"Ну, пусть попробуют", - сказал он.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии "всех пофамильно видим и знаем, и мы их скоро достанем".

"Просто время для этого надо", - отметил президент Белоруссии.

В мире,Александр Лукашенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители