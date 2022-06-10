Лукашенко заявил о готовящейся вооруженной революции в Белоруссии

"Хорошо было, когда их (белорусов - прим. ТАСС) собирали в Киеве, в ресторане каком-то. Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было - в момент их сбора. А потом - на фронт или на посты. Нет (отказываются воевать - прим. ТАСС). Украинцы говорят: "Ну ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.