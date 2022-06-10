Макрон планирует посетить Молдавию и Румынию

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Молдавию и Румынию на следующей неделе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Елисейского дворца.

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Одной из главных целей поездки Макрона в Румынию 14 июня станет встреча с представителями Вооруженных сил Франции, которые базируются в Румынии в рамках военного присутствия сил НАТО. После этого он отправится 15 июня в Молдавию, где намерен выразить поддержку Франции этой стране на фоне украинского конфликта.

В то же время, как уточняет Agence France-Presse, в администрации французского лидера заявили, что визит в Киев пока не согласован. Отмечается, что Макрон намерен посетить Украину, "когда это будет полезно для президента [Украины Владимира] Зеленского".

Ранее газета Le Parisien сообщала со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что возможность визита президента Франции в Киев на следующей неделе "серьезно изучается". По данным газеты, эта поездка может последовать за планируемым визитом Макрона в Румынию, где он намерен встретиться с находящимися там французскими военными.