Запад перед сербами в неоплатном долгу, но в приказном тоне указывает сербскому народу на то, что и как делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Сербия без признания независимости Косова не вступит в ЕС.

"Это "друзья" Сербии? Белград еще ничем Брюсселю не обязан, ровно наоборот - это Запад перед сербами в неоплатном долгу, а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать, приказным тоном. Дальше-то что будет?" - написала дипломат в пятницу в Telegram-канале.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Сербию к "прагматичности в процессе признания Косова", поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.

"Косово и Сербия должны достичь всеобъемлющего соглашения. <...> Ясно, что соглашение окончательно решает вопрос признания Косова, невозможно двум странам, которые не признают одна другую, стать частью ЕС. Этот процесс должен быть прагматичным", - заявил Шольц в пятницу в Приштине на пресс-конференции с премьером непризнанного образования Альбином Курти, передает портал Kosovo Online.

Канцлер также пообещал Приштине поддержку в вопросе визовой либерализации с ЕС.

В свою очередь Курти выступил с инициативой вступления Косова в НАТО. Он заявил, что "НАТО должно быть в Косове до тех пор, пока Косово не станет частью НАТО".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы при поддержке Запада активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц «только помог» сербам ещё раз убедиться в бессмысленности интеграции Белграда в ЕС, требуя от республики признать независимость Косово для вступления в ЕС, заявил NEWS.ru политолог, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич. Эксперт добавил, что по всем опросам, даже от прозападных структур, свыше 50% жителей Сербии против присоединения страны к ЕС, «и процент только растёт», а выступление Шольца не может не радовать.

По его мнению, ЕС окончательно потерял шансы интегрировать Сербию в 2008 году, когда часть государств-членов ООН признали независимость Косово. Политолог напомнил о возможности ЕС «получить» Сербию в 2000 году, когда от власти в республике отстранили Слободана Милошевича. Гайич подчеркнул, что заявление Шольца — неадекватно, несвоевременно и говорит о желании Берлина унизить Белград.

Если, конечно, у Шольца нет коварного плана, и он хочет так помочь Сербии вступить в ЕС. Евросоюз начал распадаться с 2016 года, исторический момент прошёл. Мы увидим страны, которые только покидают ЕС. Есть несостоявшиеся страны, вступившие в НАТО, но без ЕС: Албания, Северная Македония, Черногория. В Сербии нет карго-культа, мы не ждём подачек от ЕС, это не трансцендентальное существо, дающие подарки просто так. Это обман, работавший очень короткое время, он давно исчез, нет никаких иллюзий, что такое ЕС. И не только у экспертов, но и у широких слоёв населения Сербии, — отметил Гайич.

Политолог добавил, что подобные заявления Шольца только усилят и без того мощные пророссийские настроения среди сербов. В качестве примера он привёл широкие продажи в стране флагов РФ и футболок с буквой «Z», которую считают одним из неофициальных символов военной спецоперации РФ на Украине.

Никто не размахивает украинскими флагами, наоборот — российскими. И никакое Россотрудничество этим не занимается. Я рад, что Шольц это сказал, это медвежья услуга. Большинство сербов видит, как Россия ведёт освободительную борьбу. Она касается не только русских земель, но и вырывания нас — сербов — и всего мира из миропорядка, жившего по правилам новых колонизаторов, — подытожил Гайич.

Республика Косово является частично признанным государством, расположенным на Балканском полуострове, самопровозгласившим свою независимость 22 сентября 1991 года. По конституции Сербии, Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. При этом под контролем Белграда находится большая часть региона.

Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал к пересмотру планов страны по интеграции в ЕС на фоне требований Запада поддержать санкции против России.

По его словам, действия Европарламента, в том числе требование ввести санкции против России, показывают, что «давно пора пересмотреть своё решение, стоит ли продолжать путь к членству в Евросоюзе».

«Пришло время сказать себе: мы военно-нейтральная страна, давайте будем и политически нейтральной», — цитирует Вулина сайт МВД страны.

Он добавил, что, если Европарламент примет резолюцию, принуждающую Сербию к введению санкций в отношении России, это будет сигналом, что ЕС не хочет принимать Сербию.

«На данный момент доверие к Европейскому союзу среди сербов находится на рекордно низком уровне», — подчеркнул министр.

Президент Сербии Александар Вучич в интервью YouTube-каналу Objektiv заявил, что Европейский союз является важным фактором в мире, однако его значение снижается вместе с падением его экономической мощи.

«Евросоюз значим, но его мощь падает вместе со снижением экономической мощи. ЕС 15 лет назад составлял 20% мирового ВВП, сейчас это чуть больше 10-11%; по оценкам, в будущие десять лет этот уровень снизится до 7%. Когда у вас такое снижение темпов роста, общей стоимости произведённого, то не можете ожидать той же мощи», — цитирует его ТАСС.

Вучич также отметил разобщённость в рядах ЕС, так как интересы восточных членов отличаются от интересов западных стран-членов, а у средиземноморских стран интересы также свои.

«Мы маленькая страна, которая находится на европейском пути, но не является членом ЕС и должна защищать свои жизненные и национальные интересы. Наша задача — быть на европейском пути, но в то же время не прерывать традиционные отношения с Россией, Китаем и другими. Это в наших интересах», — сказал он.

Россия в переговорах о будущем Косова поддержит решение, которое будет приемлемо сербскому народу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

"Что касается отношения России к переговорам о будущем Косова, которые продолжаются и должны опираться на резолюцию СБ ООН 1244, то президент Владимир Владимирович Путин многократно и на встречах с президентом Александаром Вучичем, и в своих публичных выступлениях подчеркивал, что мы целиком поддерживаем позицию Сербии. Мы поддержим такое решение, которое будет приемлемо сербскому народу", - сказал министр.

Министр также упомянул тему вердикта международного суда ООН по поводу законности одностороннего провозглашения независимости Косова, заявив, что Запад проявил лицемерие, ранее приветствуя заявления суда по косовской теме и, вместе с тем, проявляя возмущение касаемо крымского референдума.

"В 2014 году под воздействием событий, начатых кровавым антигосударственным переворотом на Украине и попыткой захватить Крым со стороны нацистов, крымчане провели референдум, и Запад стал возмущаться. Тогда президент Владимир Владимирович Путин сказал, что мы знаем хорошо их двойные стандарты. Помним, как они радовались, когда Международный суд ООН заявил, что одностороннее провозглашение независимости может происходить необязательно с согласия центральных властей. Он это сказал исключительно для того, чтобы показать абсолютное лицемерие, двуличие и двойные стандарты Запада", - сказал министр.

Белград будет ревниво беречь нейтральный статус Сербии, которая не вступит ни в один военный блок, заявил сербский президент Александр Вучич после принесения присяги в парламенте республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы [Запад] каждый день говорите о территориальной целостности, но сами уничтожили территориальную целостность Сербии. (...) Сербия будет ревниво беречь свой военный нейтралитет, мы не нейтральны политически, но будем нейтральны в военном смысле, вокруг нас страны НАТО, мы — как остров, (...) но мы не будем частью ни одного военного блока», — резюмировал он.

Вучич рассказал про дальнейший политический курс на интеграцию с Евросоюзом и окончательное решение вопроса защиты прав сербов Косова и Метохии. Также он выразил надежду, что после формирования сербского парламента начнется ускоренное формирование правительства. По его словам, власти намерены обратить особое внимание на укрепление армии, повышение социальных выплат и сохранение демографии.