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31 минуту назад

Британцы высмеяли реакцию президента Финляндии на слова Путина

Елена Прошина

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли неожиданную отмену президентом Финляндии Саули Ниинисте ужина с королем Швеции Густавом XVI после слов главы России Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями о Петре I. Комментарии граждан Великобритании приводит «РИА Новости».

Британцы высмеяли реакцию президента Финляндии на слова Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы статьи Daily Mail утверждали, что после слов Путина о том, что Петр I, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал и на «долю сегодняшней России выпало тоже возвращать и укреплять», Ниинисте вместе с супругой улетели в Хельсинки, отменив запланированный ужин с Густавом XVI и его женой.

Читатели британской газеты сочли такое поведение президента Финляндии закономерным и посоветовали перестать «флиртовать с НАТО».

«Все перепугались, аж трясутся от страха. Если Путин захочет вернуть себе земли, то обязательно вернет. Вот и все», — написал BidenFan.

По мнению пользователя с ником joe blob, «подавшие заявки на членство в НАТО финны и шведы, которые до этого долгое время сохраняли нейтралитет, стали боятся настоящих битв, ведь прятаться за щитом альянса и отсиживаться за чужими спинами не получится, если запахнет жареным».

«Из-за их глупого флирта с альянсом Швецию и Финляндию раскатают как Украину. А НАТО и Запад будут сидеть в сторонке с улыбкой чеширского кота», — считает FedUpWithBigGovt.

Zulu One-Four уверен, что «на сей раз Америка и ее никчемные европейские марионетки из альянса не на шутку раздразнили Медведя». Другие британцы поддержали его высказывание, заявив, что «если бы Россия восстановила монархию, то из Путина вышел бы идеальный царь, но и президент из него вышел легендарный, ведь смелости ему не занимать».

В «РИА Новости» отметили, что спустя десять часов после публикации статьи Daily Mail изменила у нее заголовок и содержание. Из материала почти полностью убрали описание «инцидента» с президентом Финляндии.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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