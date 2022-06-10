Зеленский обвинил Россию в нарушении 400 договоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия с 2014 года якобы нарушила порядка 400 международных соглашений.

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"<...> С 2014 года Россия нарушила около 400 различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", - сказал он, выступая в пятницу по видеосвязи на проходившем в столице Дании "Копенгагенском демократическом саммите".

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Форум с участием политиков и бизнесменов из разных стран был организован фондом, созданным бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

По утверждению украинского президента, РФ, в частности, нарушила Устав ООН, Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, положения ряда документов, регулирующих законы и обычаи войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы. Кроме того, Зеленский в очередной раз обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, который предусматривал отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые акции протеста. В ответ киевские власти в апреле того же года приступили к военной операции в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, известный как Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Однако позднее власти Украины отказались от ключевого положения этого документа - прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса. Большинство пунктов Минских соглашений так и не было реализовано Киевом.