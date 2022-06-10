Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис оценил предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Малдейкиса, Литва ответит на такой шаг отменой Поляновского мирного договора между Русским царством и Речью Посполитой.

В таком случае, как заявил депутат, России потребуется вернуть "Великому княжеству Литовскому" некоторые территории федерации. В частности, к таковым относится Смоленск.