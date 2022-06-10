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2 минуты назад

Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск

Москва24иещё 3

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис оценил предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск
Фото: ТАССТАСС

По словам Малдейкиса, Литва ответит на такой шаг отменой Поляновского мирного договора между Русским царством и Речью Посполитой.

В таком случае, как заявил депутат, России потребуется вернуть "Великому княжеству Литовскому" некоторые территории федерации. В частности, к таковым относится Смоленск.

Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Свое предложение парламентарий аргументировал тем, что данное постановление нарушало требования ряда статей Конституции.

В мире,Евгений Федоров,Единая Россия,Госдума,
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