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49 минут назад

Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России

Lenta.ruиещё 2

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к Евросоюзу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.

Вучич раскрыл требование Шольца по России
Фото: ReutersReuters

«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — сообщил сербский президент.

Помимо требований касательно введения ограничений, глава ФРГ также заявил о поддержке политического курса Белграда на присоединение к ЕС.

В Сербии обрадовались требованию ФРГ признать Косово

Ранее канцлер назвал еще одно условие присоединения Сербии к Евросоюзу. По словам Шольца, вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово может стать нереализуемым без взаимного признания Белграда и Приштины.

«Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут вступить в ЕС, не признав одна другую», — резюмировал он.

В мире,Олаф Шольц,Александр Вучич,ЕС,
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