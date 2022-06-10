Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово может стать нереализуемым без взаимного признания Белграда и Приштины. Условие для присоединения сербского государства к Евросоюзу назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время рабочей поездки на Балканы, сообщает РИА Новости.

«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель [ЕС по диалогу Мирослав] Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут вступить в ЕС, не признав одна другую», — заявил канцлер.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград будет ревниво беречь нейтральный статус Сербии, которая не вступит ни в один военный блок.

«Вы [Запад] каждый день говорите о территориальной целостности, но сами уничтожили территориальную целостность Сербии. (...) Сербия будет ревниво беречь свой военный нейтралитет, мы не нейтральны политически, но будем нейтральны в военном смысле, вокруг нас страны НАТО, мы — как остров, (...) но мы не будем частью ни одного военного блока», — резюмировал он.