Экс-президент Польши: «Я хожу по магазинам и чуть ли не плачу»

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский высказался по поводу роста цен на продукты и услуги в стране. В эфире радиостанции Radio Zet он признался, что его шокирует повышение цен. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Rzeczpospolita.

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«Сейчас я хожу по магазинам и чуть ли не плачу вместе с другими покупателями, потому что шокирует повышение цен практически на все товары и на все услуги», — сказал политик.

Он также отметил, что среди населения нарастают негативные настроения и все чаще звучат резкие высказывания в адрес властей. По его словам, граждан беспокоит резкий рост цен и резкий рост стоимости жизни. Этот период, по мнению Коморовского, будет чрезвычайно трудным для многих семей.

Ранее сообщалось, что в Польше пятый месяц подряд дорожают продукты питания. В мае цены выросли в среднем почти на 17% на все кроме фруктов. Стоимость хлеба выросла на 30%, муки — на 47,7%, сахара — на 41,5%, мяса — на 26,8%, детских подгузников — на 17,6%. По данным экспертов, рост цен в магазинах может достигнуть пика в конце августа – начале сентября.