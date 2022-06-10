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34 минуты назад

Экс-президент Польши: «Я хожу по магазинам и чуть ли не плачу»

Елена Прошина

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский высказался по поводу роста цен на продукты и услуги в стране. В эфире радиостанции Radio Zet он признался, что его шокирует повышение цен. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Экс-президент Польши: «Я хожу по магазинам и чуть ли не плачу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас я хожу по магазинам и чуть ли не плачу вместе с другими покупателями, потому что шокирует повышение цен практически на все товары и на все услуги», — сказал политик.

Он также отметил, что среди населения нарастают негативные настроения и все чаще звучат резкие высказывания в адрес властей. По его словам, граждан беспокоит резкий рост цен и резкий рост стоимости жизни. Этот период, по мнению Коморовского, будет чрезвычайно трудным для многих семей.

Ранее сообщалось, что в Польше пятый месяц подряд дорожают продукты питания. В мае цены выросли в среднем почти на 17% на все кроме фруктов. Стоимость хлеба выросла на 30%, муки — на 47,7%, сахара — на 41,5%, мяса — на 26,8%, детских подгузников — на 17,6%. По данным экспертов, рост цен в магазинах может достигнуть пика в конце августа – начале сентября.

Цены на топливо сейчас самые высокие с 2000 года. При этом на фоне российского эмбарго эксперты прогнозируют дальнейший рост. На некоторых заправках бензин стоит больше 8 злотых (около 113 рублей) за литр. Сами поляки шутят, что в стране дорожает все кроме биографии Владимира Зеленского, которую продают со скидкой вместе со спреем от комаров. Сейчас книга стоит 25,99 злотых вместо 42,99.

В мире,Владимир Зеленский,Бронислав Коморовский,
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