Специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, завершится победой: ее цели будут достигнуты. Об этом в своем блоге на сайте Совета Федерации написала спикер палаты Валентина Матвиенко в преддверии Дня России.

Как отметила председатель Совета Федерации, мир не раз убеждался: пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство.

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«Запад это осознает. И сегодня мы вновь имеем дело с попыткой устранения России как главной преграды восстановлению однополюсного мирового устройства, утверждению глобальной гегемонии США, их союзников. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что налицо самое масштабное, самое жесткое, самое агрессивное давление на нас со времен Великой Отечественной войны», — отметила Матвиенко.

По ее словам, сегодня Россия, по сути, сражается с коллективным Западом, отстаивая «само свое бытие как страны, народа, цивилизации».

«Украина, ее вооруженные силы для Запада — всего лишь подходящая территория и «расходный материал» для достижения «заветной» цели — ликвидации России в качестве державы», — добавила спикер палаты регионов.

По ее словам, нет сомнения, что специальная военная операция завершится победой — ее цели будут достигнуты.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что против России в настоящее время ведется не только информационная, но и идеологическая война. Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда в преддверии Дня России.

"Полагаю, настало время прямо сказать, что против нас ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война. Мы боремся на двух фронтах", - отметила Матвиенко.

"С одной стороны, с идеями, которые стремится внедрить в сознание российских граждан, в первую очередь молодых людей, Запад. С другой - с неонацизмом в его нынешнем, украинском обличье. Не реагировать на эти вызовы государство, общество просто не могут", - добавила она.

По ее словам, Конституция России запрещает признание какой-либо идеологии в качестве обязательной, но основной закон государства "не противодействует тому, чтобы определенные идеи были восприняты в качестве базовых и основополагающих". Такие идеи в самом обществе уже формируются, считает Матвиенко.

"Этому запросу отвечает принятый закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, который закрепил в качестве целей воспитания утверждение в сознании людей чувства патриотизма и гражданственности. Отмечу также инициативу о создании нового общероссийского движения детей и молодежи, предложение министерства просвещения о преподавании истории в школах с первого класса", - подчеркнула спикер Совфеда.

По мнению Матвиенко, некоторые шаги в данном направлении назрели и в высшей школе.

"В частности, стоит подумать над обновлением программ гуманитарных дисциплин, изучаемых в университетах. Такая мера поможет молодому поколению более глубоко осознать процессы, происходящие в России и в мире", - пояснила она.

Депутат Государственной думы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится к концу этого года, пишет РИА Новости. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано, в связи с тем, что на Украине царит прежний режим во главе с президентом Владимиром Зеленским, которого депутат назвал «наркоманом».

Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть, — заявил Делимханов, отвечая на вопрос о том, завершится ли СВО к концу этого года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и в соответствии с задачами, поставленными президентом России. По его словам, сами задачи также выполняются полностью, ситуация оценивается как спокойная.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине будет закончена, когда будут выполнены ее задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, предположил, что операция завершится к концу этого года.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану.

«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач, при этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения, ну, и, конечно, для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик», - рассказал Лавров журналистам о своим переговорах с турецким коллегой в Анкаре.

Более конкретно о ходе спецоперации сообщили в Минобороны России. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил о значительных потерях украинской группировки на Донбассе.

Также в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении в воздухе двух украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что задача по освобождению Донбасса сейчас реализуется и Луганская и Донецкая области скоро будут полностью освобождены. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC, передает ТАСС.

«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет. Вы спрашиваете меня, какой план [спецоперации на Украине]? Первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны. Освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется», – сказал он.

Небензя также предложил интервьюеру, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе, сравнить записи через неделю-две, чтобы посмотреть какой прогресс достигнет Россия к тому времени.

Военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно при сохранении нынешних темпов спецоперации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

На повышение темпов демилитаризации Украины указывают последние боевые сводки, озвученные Минобороны, отметил Бондарев.

«Наши летчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно. Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов», — подчеркнул он.

Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что Украина должна пойти на капитуляцию после взятия под контроль Вооружёнными силами России Киева. Бывший разведчик отметил, что речь идёт о взятии левого берега Днепра, которое станет завершением второго этапа спецоперации. Полковник в отставке добавил, что после этого российские войска должны будут направлены на разгром всей западной группировки, пишет URA.RU.

Я ранее уже прогнозировал и думаю, что, по логике, взятие левого берега Днепра станет завершением второго этапа спецоперации. Оттуда дальнейшие действия наших вооружённых сил должны будут направлены на разгром всей западной группировки, которая там находится, — рассказал Матвийчук.

Военный при этом не назвал конкретных сроков по реализации подобного плана.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал «эхом из давно ушедшего времени» требования президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России об отводе войск с территории и возврату на позиции, которые ВС РФ занимали до начала спецоперации. Парламентарий отметил, что у главы государства были все возможности для того, чтобы сохранить Донбасс. Политик также указал на то, что время для установления Киевом стабильности на юго-востоке страны упущено.

Оперативная инициатива на Украине перешла в руки российской армии, и это начали понимать даже европейские и киевские политики. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом.

Эксперт отметил позитивный ход спецоперации России на Украине. Союзные силы практически полностью освободили Северодонецк и начали перемалывать позиции украинских военных в районе Лисичанска. Этот город имеет стратегически важно значение, поскольку занимает господствующие высоты, на данный момент контролируемые ВСУ. После взятия Лисичанска вся территория ЛНР будет освобождена.

«Ситуация может развиваться не так динамично, как хотелось бы многим, но во всяком случае позитивно», — отмечает Кнутов.

Вслед за освобождением ЛНР российские военные и союзные силы продолжат зачистку Донбасса от ВСУ. На это может уйти от 4-5 недель до двух месяцев.

«К сентябрю вопрос полного освобождения территорий Луганской и Донецкой народных республик должен быть завершен», — добавил эксперт.

По мнению французского СМИ, специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, окончится тем, что «Россия выйдет победителем из конфликта в военном отношении».

Так, член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в своей статье для Valeurs Actuelles написал, что, «несмотря на (оказанное украинскими войсками. - Прим. ред.) сопротивление, его драматическую постановку и эффект внезапности, русская армия должна в конечном итоге победить на земле».

«В последние недели она (армия России. - Прим. ред.) находится на пути к решающему сражению на Донбассе. Она также собирается окружить Северодонецк - ключевой город на нынешнем театре военных действий. Какими бы искренними и живыми ни были эмоции западного общественного мнения и его поддержка украинского народа, окончательный исход не вызывает сомнений», - написал Пьер Жантийе.

В то же время автор материала обратил внимание на другой аспект украинского конфликта - на разорванные отношения Евросоюза с Россией благодаря антироссийским санкциям и риторике. Француз отметил, что единственным выгодополучателем в этой ситуации остаются США.

«А мы, европейцы, что мы выиграем от этой проигрышной битвы? Наша стратегическая, экономическая и логистическая зависимость от Америки возросла, а наши торговые и дипломатические отношения с Россией навсегда разорваны», - констатировал автор.

Член Бюро франко-российского диалога отметил, «что введенные санкции не оказали, как и предполагалось, никакого влияния на российскую экономику и ее позицию в конфликте», добавив, что «санкции наносят ущерб только европейской экономике».