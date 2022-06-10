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21 минуту назад

Филиппины отказались присоединится к санкциям против РФ

Елена Прошина

Следующая администрация Филиппин займет нейтралитет в ситуации между Россией и Украиной. Об этом заявила новый советник по нацбезопасности Кларита Карлос, сообщает ТАСС.

Филиппины отказались присоединится к санкциям против РФ
Фото: ReutersReuters

«Мы будем занимать нейтральную позицию. Именно это мы и делали с самого начала, и у нас крепкие отношения с Россией. Россия может снабжать нас столь необходимыми нефтью и газом», — подчеркнула политик.

Карлос добавила, что не будет советовать новому президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему присоединяться к антироссийским санкциям.

Напомним, что Маркос-младший, сын местного диктатора Фердинанда Маркоса, выиграл президентские выборы на Филиппинах 9 мая. Его конкурентами были вице-президент страны Мария Робредо, чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, а также мэр столицы страны Манилы Франсиско Морено.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил новоизбранному главе государства поздравительную открытку.

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