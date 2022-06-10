Филиппины отказались присоединится к санкциям против РФ

Следующая администрация Филиппин займет нейтралитет в ситуации между Россией и Украиной. Об этом заявила новый советник по нацбезопасности Кларита Карлос, сообщает ТАСС.
«Мы будем занимать нейтральную позицию. Именно это мы и делали с самого начала, и у нас крепкие отношения с Россией. Россия может снабжать нас столь необходимыми нефтью и газом», — подчеркнула политик.
Карлос добавила, что не будет советовать новому президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему присоединяться к антироссийским санкциям.
Напомним, что Маркос-младший, сын местного диктатора Фердинанда Маркоса, выиграл президентские выборы на Филиппинах 9 мая. Его конкурентами были вице-президент страны Мария Робредо, чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, а также мэр столицы страны Манилы Франсиско Морено.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил новоизбранному главе государства поздравительную открытку.