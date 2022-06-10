В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Президент Финляндии спешно отменил встречу с королем Швеции из-за слов Путина

Lenta.ruиещё 9

Президент Финляндии Саули Ниинисте спешно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI после того, как услышал слова российского коллеги Владимира Путина о Северной войне. Об этом пишет Daily Mail.

Во время встречи с предпринимателями Путин заявил, что Петр I «ничего не отбирал у Швеции», а, наоборот, возвращал. По мнению авторов заметки в таблоиде, уже через несколько часов после выступления российского политика Ниинисте вместе с супругой вернулся в Хельсинки, хотя у него была запланирована встреча с шведским королем и его женой.

Путин: "Петр I возвращал территории, на нашу долю тоже выпала эта участь"

При этом чиновники из Хельсинки опровергли мнение Daily Mail о том, что отъезд Ниинисте связан с заявлением Путина.

Кроме того, президент России в ходе своего выступления отметил, что на долю российских властей также выпала участь «возвращать и укреплять» ее суверенитет и территории.

В мире,Политика,Видео,Владимир Путин,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители