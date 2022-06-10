СБУ задержала Погребинского по обвинению в госизмене

«В частности, в результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с Российской Федерацией. В настоящее время проводится комплекс мер для подтверждения возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину», - говорится в соответствующем сообщении СБУ.