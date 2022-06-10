«Не готов к уступкам». Зеленский ввел санкции против Путина

Украина ввела санкции против Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и Михаила Мишустина. Под ограничения попали практически все члены российского правительства, более половины отечественных вузов и 261 ректор. Санкции вводятся бессрочно и подразумевают блокирование всех средств и активов на Украине, а также запрет на сделки и владение недвижимостью в стране. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, попавший в санкционный список, назвал рестрикции «жестом отчаяния».

Фото: Reuters Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и почти всех членов российского правительства. Всего под санкциями оказались 35 человек.

Видео дня

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе президента Украины.

Документ вступает в силу с 9 июня.

Санкции вводятся бессрочно, а меры в отношении упомянутых в «черном списке» включают 18 ограничений. Речь идет о блокировке активов на территории Украины при их наличии, запрете экспортно-импортных операций, а также предотвращении вывода капиталов за пределы Украины. Лицам под санкциями также запретят въезд на Украину и полеты через территорию страны.

Их лишат госнаград Украины (если такие есть) и запретят приобретать земельные участки.

Помимо Путина и Пескова, ограничения ввели против секретаря Совбеза Николая Патрушева и премьер-министра России Михаила Мишустина.

При этом в «черный список» не попал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, однако ограничения ввели в отношении Александра Чуприяна, который исполнял обязанности главы МЧС до 25 мая.

Санкции против 236 вузов и 261 ректора

Еще одним указом украинский президент ввел санкции в отношении 236 российских вузов и 261 ректора.

Санкции в отношении высших учебных заведений также действуют бессрочно и предусматривают «прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами».

Кроме того, ограничения вводятся против ректоров российских вузов. Всего в «черном списке» 261 фамилия. В частности, ректор МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и глава первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко.

Рестрикции в отношении руководителей вузов предполагают блокировку их активов на территории Украины, приостановку выполнения финансовых обязательств, лишение государственных наград Украины, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на приобретение земельных участков и несколько других ограничений, включая запрет на въезд в страну.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, попавший в санкционный список, заявил, что рестрикции в отношении должностных лиц РФ являются показателем недееспособности украинских властей.

«Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией», — заявил министр.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что все введенные Киевом санкции будут отменены «за день до капитуляции» властей Украины.

Что будет с переговорами?

Россия пока не вводила ограничительные меры в отношении Владимира Зеленского, а президент Украины неоднократно заявлял о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным для согласования условий соглашения об урегулировании отношений между двумя странами.

Однако накануне Зеленский заявил, что победа в конфликте на Украине «должна быть достигнута на поле боя». При этом украинский лидер вновь повторил, что готов к мирным переговорам с президентом РФ. Он указал, что тупиковая ситуация во взаимоотношениях с Москвой не является оптимальным вариантом для Киева.

Российский политолог Андрей Суздальцев полагает, что Зеленский, введя санкции в отношении Путина, лишил себя возможности для встречи и переговоров с президентом РФ.

«Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога», — сказал Суздальцев РИА «Новости». По его мнению, решение о санкциях во многом делает президента Украины заложником ситуации.

В свою очередь заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов не считает, что санкции исключают возможность личной встречи двух президентов. По его словам, Путин и Зеленский могут встретиться на нейтральной территории. Целью ограничений эксперт назвал демонстрацию неготовности Украины идти на уступки.

«Зеленский, вводя санкции против Путина, показывает, что он пока не готов к уступкам», — заявил Суслов ТАСС.

Решение украинского президента является сигналом для западных лидеров, которые призывают его к уступкам на мирных переговорах, добавил он.