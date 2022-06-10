В Японии назвали виновников провала антироссийской политики

Сотрудничество России с Индией и Китаем свело к минимуму эффективность антироссийских санкций. Россия бьет рекорды по выручке из-за диверсификации своих поставок. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на японское издание Nihon Keizai.
В публикации указано, что импорт российской нефти в Индию увеличился до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. Пекин увеличил объемы поставок топлива из РФ на 40%. В результате Россия получает огромную выручки за экспорт энергоносителей в Индию и Китай, а эффективность западных санкций против РФ упала.
Как отметил автор публикации, экспорт российского газа никак не сократился, отказ от него многих стран Европейского союза не принес должного результата.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции способствуют росту цен на топливо и продукты питания на американском рынке. Она добавила, что жителям США не стоит ждать улучшения ситуации с ценами в ближайшее время, однако заверила, что рецессии экономики не произойдет. Кроме того, Йеллен предложила создать коалицию стран, которые будут поддерживать поток ограничений против России.