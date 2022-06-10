В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

В Японии назвали виновников провала антироссийской политики

Елена Прошина

Сотрудничество России с Индией и Китаем свело к минимуму эффективность антироссийских санкций. Россия бьет рекорды по выручке из-за диверсификации своих поставок. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на японское издание Nihon Keizai.

В Японии назвали виновников провала антироссийской политики
Фото: ТАССТАСС

В публикации указано, что импорт российской нефти в Индию увеличился до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. Пекин увеличил объемы поставок топлива из РФ на 40%. В результате Россия получает огромную выручки за экспорт энергоносителей в Индию и Китай, а эффективность западных санкций против РФ упала.

Как отметил автор публикации, экспорт российского газа никак не сократился, отказ от него многих стран Европейского союза не принес должного результата.

В мире может появиться новая антироссийская коалиция

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции способствуют росту цен на топливо и продукты питания на американском рынке. Она добавила, что жителям США не стоит ждать улучшения ситуации с ценами в ближайшее время, однако заверила, что рецессии экономики не произойдет. Кроме того, Йеллен предложила создать коалицию стран, которые будут поддерживать поток ограничений против России.

В мире,Джанет Йеллен,ЕС,
72
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители