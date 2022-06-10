В Японии назвали виновников провала антироссийской политики

Сотрудничество России с Индией и Китаем свело к минимуму эффективность антироссийских санкций. Россия бьет рекорды по выручке из-за диверсификации своих поставок. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на японское издание Nihon Keizai.

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В публикации указано, что импорт российской нефти в Индию увеличился до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. Пекин увеличил объемы поставок топлива из РФ на 40%. В результате Россия получает огромную выручки за экспорт энергоносителей в Индию и Китай, а эффективность западных санкций против РФ упала.

Как отметил автор публикации, экспорт российского газа никак не сократился, отказ от него многих стран Европейского союза не принес должного результата.