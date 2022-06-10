Блинкен обратился к России из-за смертного приговора наемникам в ДНР

Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает РФ уважать нормы гуманитарного права. С таким заявлением выступил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным", - написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Суд ДНР ранее в четверг приговорил к смертной казни двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были взяты в плен на юго-востоке страны.
В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ст. 430 УК ДНР ("Наемничество"). Председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора сказал, что осужденные имеют право на помилование. Они также могут обжаловать приговор в течение месяца.