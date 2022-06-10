В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
25 минут назад

Блинкен заявил об озабоченности США вынесением в ДНР приговора наемникам

ТАСС

Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает РФ уважать нормы гуманитарного права. С таким заявлением выступил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен обратился к России из-за смертного приговора наемникам в ДНР
Фото: ReutersReuters

"Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным", - написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Суд ДНР ранее в четверг приговорил к смертной казни двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были взяты в плен на юго-востоке страны.

В Совете Европы отреагировали на смертные приговоры наемникам в ДНР

В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ст. 430 УК ДНР ("Наемничество"). Председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора сказал, что осужденные имеют право на помилование. Они также могут обжаловать приговор в течение месяца.

В мире,Политика,Шон Пиннер,Энтони Блинкен,Совет Европы,
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители