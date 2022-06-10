Колумбийский президент утверждает, что его хотят убить

"Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить - не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать", - заявил Эрнандес.