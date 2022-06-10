Колумбийский президент утверждает, что его хотят убить

Президент Колумбии Родольфо Эрнандес заявил, что вынужден отказаться от публичных мероприятий до начала второго тура президентских выборов 19 июня из-за поступающих ему угроз убийства, сообщает РИА "Новости".
"Я уже получил предупреждение, что меня пытаются убить - не пулей, а ножом. Потому что когда меня встречают в аэропорту или на таких вот собраниях, ставят четверых или пятерых охранников для защиты, а напирают сотни человек. Мне говорят, что меня собираются зарезать", - заявил Эрнандес.
На данный момент, Эрнандес занимает второе место в предвыборной гонке, после кандидата от левых сил Густаво Петро.
Ранее стало известно, что кандидат левых сил лидирует на выборах президента Колумбии после подсчета 39% голосов. Данные избиркома говорят, что кандидат в президенты от социалистической коалиции "Исторический пакт" Петро набирает 40,92% голосов, самовыдвиженец Родольфо Эрнандес получает 28,44%, а за кандидата от правых сил Федерико Гутьерреса проголосовали 23,48%.