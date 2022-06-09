Джонсон устроил вечеринку для деятелей модной индустрии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал британской индустрии моды £80 млн на создание экологичного процесса потребления и производства вещей. Об этом сообщает The Guardian.

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Борис Джонсон вместе с женой Кэрри Джонсон устроил вечеринку с шампанским для деятелей модной индустрии, чтобы обсудить вопросы ее устойчивого развития. Он пообещал выделить для решения этой проблемы государственное финансирование и добавил, что «чек [на £80 млн] уже в пути». Эти деньги, по мнению Британского совета моды, могут помочь индустрии перейти на экологичную модель производства и потребления.

Помимо этого премьер-министр Великобритании рассказал о Лондоне как о родине делового костюма, которые носил и Мао Цзэдун, и носят его коллеги сейчас. Джонсон упомянул о достижениях в области технологий производства тканей, например, создания кожи из грибов.

Эта вечеринка на Даунинг-стрит, как и многие другие, вызвала недовольство общественности. Некоторые британские эксперты индустрии моды задавались вопросом, заслуживает ли прогресс в области устойчивого развития проведения такого масштабного мероприятия.