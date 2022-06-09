В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Борис Джонсон устроил вечеринку с шампанским, чтобы сделать моду экологичнее

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал британской индустрии моды £80 млн на создание экологичного процесса потребления и производства вещей. Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон устроил вечеринку для деятелей модной индустрии
Фото: ReutersReuters

Борис Джонсон вместе с женой Кэрри Джонсон устроил вечеринку с шампанским для деятелей модной индустрии, чтобы обсудить вопросы ее устойчивого развития. Он пообещал выделить для решения этой проблемы государственное финансирование и добавил, что «чек [на £80 млн] уже в пути». Эти деньги, по мнению Британского совета моды, могут помочь индустрии перейти на экологичную модель производства и потребления.

Помимо этого премьер-министр Великобритании рассказал о Лондоне как о родине делового костюма, которые носил и Мао Цзэдун, и носят его коллеги сейчас. Джонсон упомянул о достижениях в области технологий производства тканей, например, создания кожи из грибов.

Эта вечеринка на Даунинг-стрит, как и многие другие, вызвала недовольство общественности. Некоторые британские эксперты индустрии моды задавались вопросом, заслуживает ли прогресс в области устойчивого развития проведения такого масштабного мероприятия.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что корпорация Kering планирует удвоить продажи Saint Laurent.

В мире,Борис Джонсон,Мао Цзэдун,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители