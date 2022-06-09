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1 час назад

Финляндия построит стену на границе с РФ

Вероника Полынина

Власти Финляндии намерены построить заграждение на границе с РФ для укрепления безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское министерство внутренних дел.

Финляндия построит стену на границе с РФ
Фото: CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandCC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland

По словам главы МВД Кристы Микконен, заграждения будут установлены «в критических районах» на восточной границе с Россией. Для этого будут внесены поправки в закон о пограничной охране. По мнению ведомства, они помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», в частности, с «использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

После внесения поправок прием мигрантов будет осуществляться централизовано, в специальных пунктах пропуска на границе.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью более 1300 километров.

18 мая Финляндия и Швеция передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя намерение Хельсинки и Стокгольма присоединиться к НАТО, заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры альянса Москва будет обязана отреагировать на угрозу.

6 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову проработать вопросы безопасности населенных пунктов, граничащих с Финляндией.

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