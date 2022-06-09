Британия отреагировала на смертные приговоры наемникам в ДНР

Правительство Великобритании выразило глубокую обеспокоенность в связи с вынесением в Донецкой народной республике смертных приговоров британским наемникам, воевавшим на стороне Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское Press Agency.
«Правительство Великобритании «глубоко обеспокоено» смертными приговорами, вынесенными британцам 28-летнему Эйдену Аслину и 48-летнему Шону Пиннеру, которые были захвачены, когда боролись за Украину», - говорится в сообщении агентства.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни через расстрел граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Подсудимые частично признали вину. В суде сообщили, что Шон Пиннер ранее участвовал в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом.
Адвокат иностранцев заявил, что они планируют обжаловать смертный приговор. Обвиняемые имеют право подать апелляцию в течении месяца.