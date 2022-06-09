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35 минут назад

Британия отреагировала на смертные приговоры наемникам в ДНР

Вероника Полынина

Правительство Великобритании выразило глубокую обеспокоенность в связи с вынесением в Донецкой народной республике смертных приговоров британским наемникам, воевавшим на стороне Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское Press Agency.

Британия отреагировала на смертные приговоры наемникам в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство Великобритании «глубоко обеспокоено» смертными приговорами, вынесенными британцам 28-летнему Эйдену Аслину и 48-летнему Шону Пиннеру, которые были захвачены, когда боролись за Украину», - говорится в сообщении агентства.

В ДНР иностранных наемников приговорили к смертной казни

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни через расстрел граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Подсудимые частично признали вину. В суде сообщили, что Шон Пиннер ранее участвовал в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом.

Адвокат иностранцев заявил, что они планируют обжаловать смертный приговор. Обвиняемые имеют право подать апелляцию в течении месяца.

В мире,Шон Пиннер,
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