Британия отреагировала на смертные приговоры наемникам в ДНР

Правительство Великобритании выразило глубокую обеспокоенность в связи с вынесением в Донецкой народной республике смертных приговоров британским наемникам, воевавшим на стороне Украины . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское Press Agency.

«Правительство Великобритании «глубоко обеспокоено» смертными приговорами, вынесенными британцам 28-летнему Эйдену Аслину и 48-летнему Шону Пиннеру , которые были захвачены, когда боролись за Украину», - говорится в сообщении агентства.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни через расстрел граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Подсудимые частично признали вину. В суде сообщили, что Шон Пиннер ранее участвовал в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом.