Посольство России ответило на решение Вильнюса о сносе советских стел

Посольство Российской Федерации в Вильнюсе заявило, что решение властей столицы Литвы о сносе шести стел на Антакальнисском кладбище, посвященных советским воинам - это кощунство и варварство. Об этом в четверг говорится в комментарии, размещенном на сайте посольства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Решение Вильнюсского самоуправления демонтировать шесть гранитных стел, изображающих советских воинов разных родов войск и являющихся центральным элементом мемориального комплекса на Антакальнисском кладбище, иначе как кощунственным и варварским назвать нельзя", - говорится в сообщении.

Видео дня

В посольстве подчеркнули, что под стелами находятся останки свыше 3 тыс. бойцов Красной Армии, погибших в июле 1944 года при освобождении столицы Литвы от нацистов. Действие литовских властей было расценено российскими дипломатами как провокация, обнажающая злые намерения в манипуляции историей Великой Отечественной войны.

Российское посольство призвало членов местных самоуправлений не потворствовать действиям режима властей Литвы в отношении советских памятников и захоронений.

Предложение о сносе скульптурных композиций на мемориале одобрил в среду на своем заседании горсовет столицы Литвы. Из 43 голосовавших против были трое, один воздержался.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище открыт в 1951 году. Здесь захоронены более 3 тыс. солдат Красной армии, в том числе литовцев, погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса от нацистов. В 1984 году на мемориале были установлены шесть стел - стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск.

Вандализм