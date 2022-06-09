В Молдавии прошел митинг оппозиции, требовавшей отставки правительства

Около сотни сторонников и членов оппозиционных Партии коммунистов Республики Молдова и партии "Шор" провели в четверг митинг у здания парламента, в ходе которого выразили недовольство ростом цен и потребовали отставки президента страны Майи Санду и правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС).

Фото: ТАСС ТАСС

Акция, которую в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской), транслирует пресс-служба партии, проходит в спокойной обстановке, полиция в действия оппозиции не вмешивается. Собравшиеся скандировали "Нет новым тарифам на свет", "ПДС разрушает Республику Молдова", "Долой правительство!", "В отставку!".

"Вчера Национальное агентство по регулированию в энергетики повысило тарифы на 22%". <…> Долой Майю Санду. Это та голова, с которой гниет вся рыба", - отметила в своем выступлении перед собравшимися депутат парламента Елена Бондаренко.