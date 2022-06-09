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6 минут назад

Байден назвал инфляцию в США «проклятьем»

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Байден: «Инфляция - это проклятье нашего существования»
Фото: ReutersReuters

Со своей оценкой проблем экономики США Байден выступил в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.

«Инфляция - это проклятье нашего существования», - заявил американский лидер, отметив, что сильнее всего выросли цены на бензин и еду.

В свою очередь Киммел констатировал, что инфляция «убивает» Байдена и посоветовал тому «исправить цифры».

При этом в администрации президента США называет рост цен «подорожанием Путина», списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар пандемии COVID-19.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд. Представители обеих партий парламента потребовали от администрации президента и Пентагона отчитаться о расходовании этих средств. Парламентарии усомнились в том, что власти смогут отследить, куда именно идут и деньги, и оружие, поставляемое Украине.

В мире,Джимми Киммел,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,Пентагон,ЕС,
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