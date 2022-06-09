Байден: «Инфляция - это проклятье нашего существования»

Президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Об этом пишет РИА Новости.

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Со своей оценкой проблем экономики США Байден выступил в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.

«Инфляция - это проклятье нашего существования», - заявил американский лидер, отметив, что сильнее всего выросли цены на бензин и еду.

В свою очередь Киммел констатировал, что инфляция «убивает» Байдена и посоветовал тому «исправить цифры».

При этом в администрации президента США называет рост цен «подорожанием Путина», списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар пандемии COVID-19.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.