Экс-президент Франции Олланд тайно женился на актрисе

Бывший президент Франции Франсуа Олланд тайно вступил в брак с актрисой Жюли Гайе. Об этом сообщает Le Figaro.

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По данным издания, бракосочетание 67-летнего Олланда с 50-летней Гайе состоялось 4 июня на юго-западе Франции в городе Тюль. С 2001 по 2008 год экс-президент являлся его мэром.

Известно, что церемонию бракосочетания провел преемник Олланда на посту главы муниципалитета Бернар Комб.

Экс-президент Франции до этого дважды состоял в отношения. Первой его возлюбленной стала его соратница по Социалистической партии страны Сеголен Руаяль. У пары четверо детей. Второй избранницей Олланда стала журналистка Валери Триервейлер. Однако восемь лет назад их отношения распались, поскольку стало известно о романе бывшего главы Франции с Гайе.