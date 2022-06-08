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9 минут назад

Экс-президент Франции тайно женился на актрисе

Елена Прошина

Бывший президент Франции Франсуа Олланд тайно вступил в брак с актрисой Жюли Гайе. Об этом сообщает Le Figaro.

Экс-президент Франции Олланд тайно женился на актрисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, бракосочетание 67-летнего Олланда с 50-летней Гайе состоялось 4 июня на юго-западе Франции в городе Тюль. С 2001 по 2008 год экс-президент являлся его мэром.

Известно, что церемонию бракосочетания провел преемник Олланда на посту главы муниципалитета Бернар Комб.

Экс-президент Франции до этого дважды состоял в отношения. Первой его возлюбленной стала его соратница по Социалистической партии страны Сеголен Руаяль. У пары четверо детей. Второй избранницей Олланда стала журналистка Валери Триервейлер. Однако восемь лет назад их отношения распались, поскольку стало известно о романе бывшего главы Франции с Гайе.

Ни с одной из своих бывших возлюбленных Олланд не вступал в брак, а после разоблачения измены и вовсе заявлял, что будет холостяком и никогда не женится. Но, по всей видимости, неустраивающей такое положение вещей Гайе удалось уговорить его изменить данному обещанию.

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