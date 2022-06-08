Правительство ДНР отправлено в отставку

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал в среду указ об отставке премьер-министра и правительства республики.

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"Объявить об отставке правительства ДНР", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики.

Документ предписывает освободить от должности председателя правительства Александра Ананченко.

Пушилин поручил правительству исполнять свои обязанности до назначения нового состава. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

В среду Пушилин сообщил, что внес в парламент республики новую кандидатуру на должность главы кабмина. Имя кандидата не указывалось.