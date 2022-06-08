Правительство ДНР отправлено в отставку

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал в среду указ об отставке премьер-министра и правительства республики.
"Объявить об отставке правительства ДНР", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики.
Документ предписывает освободить от должности председателя правительства Александра Ананченко.
Пушилин поручил правительству исполнять свои обязанности до назначения нового состава. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
В среду Пушилин сообщил, что внес в парламент республики новую кандидатуру на должность главы кабмина. Имя кандидата не указывалось.
Глава республики также поблагодарил Ананченко за плодотворную работу на посту председателя правительства и предложил ему возглавить развитие госсектора. Ананченко со своей стороны сообщил Донецкому агентству новостей, что готов выполнять задачи по развитию государственного сектора экономики.