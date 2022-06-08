Финские военные арендуют землю для укрепления границы с Россией

Силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земли, граничащей с Россией, соглашения об аренде. Они намерены построить там укрепления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

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По данным издания, землевладельцы в разных частях Финляндии направляется до 100 писем с предложением аренды ежегодно. За каждое подписанное соглашение уплачивается взнос в 750 евро, а затем еще около пяти тысяч евро компенсации за каждый гектар в соответствии с площадью участка.

«Если землевладелец не хочет заключать соглашение, ничего не последует. Силы обороны не будут заходить на чью-либо землю без разрешения», — рассказал Helsingin Sanomat представитель СО Финляндии Саули Хонгисто.