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33 минуты назад

Финские военные арендуют землю на границе с РФ, чтобы построить укрепления

Елена Прошина

Силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земли, граничащей с Россией, соглашения об аренде. Они намерены построить там укрепления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Финские военные арендуют землю для укрепления границы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, землевладельцы в разных частях Финляндии направляется до 100 писем с предложением аренды ежегодно. За каждое подписанное соглашение уплачивается взнос в 750 евро, а затем еще около пяти тысяч евро компенсации за каждый гектар в соответствии с площадью участка.

«Если землевладелец не хочет заключать соглашение, ничего не последует. Силы обороны не будут заходить на чью-либо землю без разрешения», — рассказал Helsingin Sanomat представитель СО Финляндии Саули Хонгисто.

По его словам, в аренде земли нет ничего нового, поскольку данная практика применялась ранее во многих других регионах страны, не граничащих с Россией.

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