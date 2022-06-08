Президент Никарагуа санкционировал ввод в страну российских войск

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года, сообщает El Pais.

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«Персонал, корабли и авиация Вооруженных Сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях по обмену в операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных операциях при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», - говорится в сообщении официальной правительственной газеты La Gaceta.

Также Никарагуа разрешила ввод в гуманитарных целях военного персонала, кораблей и самолетов из США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики.

Власти страны считают, что обмен между вооруженными силами будет «взаимно выгоден в случае возникновения чрезвычайных ситуаций» между странами. Официальная газета также сообщает, что ввод иностранных войск планировался и координировался с никарагуанской армией, военнослужащим которой также было разрешено выезжать в эти страны для осуществления гуманитарных миссий.

Правительство Никарагуа ежегодно принимает закон, который предполагает возможность транзита и пребывания в стране иностранных военнослужащих и техники. В число стран, с которыми Манагуа сотрудничает в военной сфере, входит и Россия.