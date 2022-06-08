Назначен новый председатель правительства ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко председателем правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

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В указе говорится, что Хоценко назначен на должность в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции ДНР.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в ведомстве. Он курировал взаимодействие с регионами.

«В решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку», — добавил Мантуров.

Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.