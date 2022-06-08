Две причины: отказ Турции пустить корабли НАТО в Черное море объяснили

Турция не пустила корабли НАТО на учения в Чёрное море из-за того, что воспринимает себя хозяйкой этой территории, объяснил доктор политических наук Владимир Аватков в разговоре с ИА SM-News. Кроме того, Турция готова принимать Россию, но не США и Европу, считает он.

Турция не хочет пускать натовские корабли в Чёрное море по двум причинам. Первое: она считает себя безраздельной владычицей в этом самом море, но готова воспринимать Россию, более или менее. Американцев и европейцев она там видеть не хочет. Второй очень важный момент: а зачем Турции сегодня участвовать в увеличении конфликтного противостояния Россия — НАТО? — сказал Аватков.

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Он напомнил о скандале в 2008 году, когда Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё не пропустила американские корабли с оружием. Аватков также отметил, что считать Турцию пророссийской или проамериканской — большое заблуждение, так как «Турция — протурецкая».

Турция отменила или перенесла некоторые плановые учения НАТО в Черном море в связи с требованиями Конвенции Монтрё в условиях напряженности между Россией и Украиной. Об этом во вторник заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

"Если бы мы присоединились к санкциям, то не смогли бы исполнять ту посредническую роль, которая у нас сейчас есть. Мы применили Конвенцию Монтрё к военным кораблям, но воздушное пространство, этот коридор, мы должны держать открытым. За рамками Монтрё были просьбы от России, от США о проходе кораблей. Мы же, в соответствии с конвенцией, отменили или отложили плановые учения НАТО. Мы играем важную роль, выполняем наши обязательства", - сказал он.

Чавушоглу напомнил, что Анкара "с самого начала принципиально заявила, что примкнет только к санкциям ООН", если они будут официально наложены на РФ.

"Каждый сейчас может накладывать санкции на кого угодно. Это их дело. Мы же выбрали роль посредника, стараемся облегчить ситуацию. И эту нашу позицию приветствуют в ЕС, в мире", - сказал он.

Вместе с тем министр указал, что неприсоединение Турции к санкциям против России не означает, что через Анкару будет возможность их обходить.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

Турция продолжает играть роль «плохого парня» в Североатлантическом альянсе. Недавно руководство страны решило подкорректировать планы организации и отменило некоторые учения блока, сославшись на положения конвенции Монтрё о недопущении военных кораблей в Черное море, о чем сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

«Мы ввели конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль», — сказал Чавушоглу.

Еще в мае глава турецкого минобороны Хулуси Акар в интервью Haberturk TV заявил, что Россия и Украина соблюдают требование по Босфору и не проводят через пролив военные корабли. «Мы донесли до всех сторон, что в рамках Монтрё не должно быть пересечения Босфора военными кораблями. До сих пор прохода через Босфор не было», — сказал министр.

В апреле Акар говорил журналистам, что Анкара удерживает союзников по НАТО от военного присутствия в Черном море, поскольку это создаст «повышенную чувствительность». В то же время Турция после начала российской военной операции на Украине закрыла проливы для военных кораблей двух стран, которые, впрочем, могли их пересечь, чтобы вернуться в порты по месту постоянного пребывания.

Стоит добавить, что в апреле турецкая сторона отказалась пустить в Черное море тральщики НАТО после обнаружения там противокорабельных мин. «У нас есть подозрение на предмет умышленного появления мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление», — заявлял Хулуси Акар.

Как известно, принятая в 1936 году конвенция Монтрё сохраняет свободу прохода через Босфор и Дарданеллы для торговых судов как в мирное, так и в военное время. В то же время она ограничивает тремя неделями пребывание в Черном море для военных кораблей нечерноморских государств. Однако в чрезвычайных ситуациях Анкара имеет право запретить и ограничить проход военных кораблей по этим проливам.

По мнению научного сотрудника сектора Турции Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, отмена учений НАТО вовсе не свидетельствует о каком-то демонстративном поведении Анкары.

— Все-таки это государство придерживается сдержанной и, на мой взгляд, достаточно взвешенной позиции. Она отказалась от санкционного давления на Россию, присоединиться к которому ее призвали западные страны. Более того, она даже выступила в качестве посредника — причем как между Россией и Украиной, так и между Россией и Западом. И эта линия была заявлена сразу. Что касается конвенции Монтрё, то статьи 19, 20, 21 дают ей право, в случае возникновения угрозы своей безопасности, ограничить или запретить проход через проливы. В руководстве страны такую угрозу увидели и приняли меры, воспользовались своим правом. Все вписывается в общую стратегию государства.

«СП»: — Просто еще не утихли страсти вокруг турецкого демарша по согласованию приема в НАТО Швеции и Финляндии, а тут следует новое заявление, неприятное для начальства военного блока.

— Не секрет, что Швеция и Финляндия так и не выполнили требования о прекращении финансирования и различной поддержки курдских отрядов самообороны в Сирии и связанных с ними Рабочей партии Курдистана (РПК). Причем РПК признана террористической организацией как в Евросоюзе, так и в США. Здесь турецкие власти недовольны тем, что руководство альянса в процессе приема новых членов приняло сторону претендентов, а не страны-участника. Хотя теоретически блок должен был сделать заявление, что мнение Анкары должно быть учтено.

«СП»: — Это далеко не последнее расхождение.

— Есть еще вопрос вооружения американцами Греции. Понятно, что США создают противовес Турции в восточном Средиземноморье, но Анкару это явно не устраивает. И еще одна претензия, возможно, самая главная — Соединенные Штаты и НАТО отсекают Турцию от последних военно-технических разработок внутри организации. Скажем, ей отказались продавать ракетные комплексы Patriot, после чего турецкая сторона обратила внимание сначала на аналогичные китайские образцы, а потом и на российский С-400.

Аналогичная ситуация и с самолетами F-35, который Турция решила заменить другими, в том числе российскими. То есть, коллективный Запад дает понять, что Турция ему, конечно, нужна, поскольку обеспечивает безопасность на юго-восточном фланге, но по некоторым важнейшим вопросам ведет двуличную политику.

«СП»: — Чем может обернуться для НАТО такое поведение в отношении турецких партнеров?

— Вряд ли в ближайшей перспективе это приведет к выходу Турции из НАТО — пока, при всех издержках, стороны устраивают друг друга и резких движений никто делать не хочет. Но раздражение накапливается. Что будет дальше — посмотрим.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев убежден, что в действиях Турции проявляются противоречия внутри Североатлантического альянса.

— У Анкары разногласия не столько непосредственно с НАТО, сколько с Вашингтоном. Скажем, в Сирии США поддерживают курдов, к которым они вообще давно неровно дышат. Это вызывает у Анкары нарекания. Ведь курды представляют в самой Турции серьезную проблему как сепаратисты. Отсюда и резкая позиция насчет вступления в военный блок Швеции и Финляндии.

Но конфликтует Турция не только с США, конечно. Есть еще противоречия с Францией и Грецией. Они проявились в Ливии, когда все было на грани военных столкновений. Потом был конфликт вокруг греческих островов в Эгейском море. Причем эти столкновения зачастую преподносились западной печатью как противостояния между ЕС и Турцией, хотя умалчивалось, что все участники состоят в НАТО.

«СП»: — В Анкаре, судя по отмене учений, выводы делают.

— Там все чаще понимают, что дружить с НАТО порой себе дороже выходит. Поэтому Турция где-то показывает Западу, что она готова развивать взаимодействия с другими странами. В частности, с Россией. У нас нет тесного военного взаимодействия — мы не проводим совместных учений, но развивается военно-техническое сотрудничество, идет торговля оружием. В то же время у наших стран есть интересный посредник — Азербайджан.

Как известно, Азербайджан и Турция подписали союзническую Шушинскую декларацию. А 22 февраля нынешнего года Россия и Азербайджан подписали союзническую Московскую декларацию, которая предусматривает и военное сотрудничество. Так что, турецкая сторона нередко, пусть и не напрямую, но через Азербайджан, сотрудничает с нами. Кстати, в Нагорном Карабахе действует совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Кроме того военные России и Турции занимались разминированием на этой территории.

«СП»: — Вряд ли Турция отменила учения, чтобы потрафить Москве.

— Мы ценим наше сотрудничество, не пытаемся ограничивать турецкий суверенитет, давить на наших партнеров, чтобы они, скажем, вышли из НАТО. Мы говорим, что суверенное право любой страны находиться в составе различных организаций. У нас нормальное взаимодействие. Однако здесь стоит обратить внимание на недавнее интересное заявление Китая, министр иностранных дел которого Ван И предложил расширить состав БРИКС.

Это был явный посыл в сторону Турции, которой дали понять, что если она сочтет членство в НАТО неприемлемым, то вполне может вступить в другое влиятельное и набирающее силу объединение. И таким образом турецкая роль в мировой политике не только не упадет, но даже вырастет. Можно не сомневаться, что в Турции этот посыл поняли.

На фоне разногласий в связи с принятием в НАТО Швеции и Финляндии Североатлантический альянс проведет в Турции военные учения. Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

По данным издания, учения Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) запланированы с 20 по 28 июня и пройдут на 3-й главной реактивной базе в городе Конья.

В министерстве обороны Турции уточнили, что учения планируется провести совместно с маневрами International Anatolian Eagle-2022.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не войдут в НАТО, пока не будут выполнены требования Анкары прекратить поддержку терроризма, в первую очередь «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

По его словам, политика некоторых союзных государств и невыполнение ряда обещаний дали Турции понять, что необходимо более решительно отстаивать свою позицию.

Накануне в Балтийском море начались двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции, заявивших о намерении вступить в альянс. В них задействованы 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тыс. моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, в том числе из Финляндии и Швеции.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений — продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом учения НАТО в Турции.

«Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция, собственно она член Североатлантического альянса, мы прекрасно отдаём себе отчёт в этой сфере», — сказал Песков.

В турецкой Конье с 20 по 28 июня на базе командования 3-й главной реактивной базы пройдут учения НАТО Ramstein Dust II — 2022.

Отмечается, что учения планируют провести совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022.

Система безопасности стран Запада разрушается. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на съезде «Партии справедливости и развития».

«Система, которую Запад построил для защиты собственной безопасности и благополучия, рушится. Предложение, которое мы озвучиваем годами по поводу реформы ООН, является правильными. Теперь они начали говорить это сами. Говорят, давайте реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, что мы предлагали», — передает слова Эрдогана газета Hürriyet.