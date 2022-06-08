Обзор иноСМИ: что имел в виду Путин и плата за шпионов

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Кризис набирает обороты»

Видео дня

Поляки начали сомневаться, что их правительство знает, что делает, а страх перед боевыми действиями стал сменяться страхом перед высокими ценами и нищетой. Сбережения и нервы поляков на исходе, в стране все чаще говорят о грядущих ограничениях на энергию и частичном дефиците продуктов, пишет Myśl Polska.

По версии автора статьи, уже невозможно убедить нацию в том, что идеи свободы и западной демократии стоят пустого кошелька. Людей уже не удастся убедить, что виноваты Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или Папа Франциск, подчеркивает издание. Над огромным количеством поляков нависла угроза массовых увольнений и народ «все более недоверчиво смотрит на правителей, чувствуя, что им нечего предложить, кроме лозунгов». По версии Myśl Polska, нынешняя польская система начала умирать, неясно лишь, сколько времени это займет.

«Что имел в виду Путин»

Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что Москва может нанести удары по новым целям, если Запад поставит Украине ракеты дальнего действия. Сун Чжунпин, военный эксперт из Пекина, заявил Global Times, что эти цели могут находиться как на территории Украины, так и за ее пределами.

Газета отмечает, что США направляют Киеву все более современное и тяжелое вооружение и нагнетают обстановку. По версии издания, США прекрасно понимают, что затягивание конфликта между Россией и Украиной служит их интересам: они хотят, чтобы РФ стала слабее и столкнулась с большей неопределенностью. Доцент Школы международных отношений Пекинского университета Сюй Лян добавил, что военная помощь США уже вышла за рамки первоначально поставленных целей и соответствует стратегической цели самих Штатов - «борьбе за мировое господство».

«Болгария не готова к последствиям санкций»

Болгарские эксперты, опрошенные Bulgaria ON AIR, считают, что Болгария не готова к последствиям санкций против российской нефти. Пламен Павлов из Болгарской газовой ассоциации отметил, что после отказа от поставок по долгосрочным контрактам придется искать новые, и они «в любом случае будут дороже».

Павлов подчеркнул, что не вводившая санкций Турция, как и Болгария, граничит с Россией по морю, но дизель там дешевле, чем в Болгарии. Эксперт Боян Рашев добавил, что энергетические санкции могут легко вводить только страны вроде Канады и США, так как они сами добывают нефть и газ.

«Россия не делает из зерна оружия»

Китайский эксперт по сельскому хозяйству Чжэн Фэнтянь считает, что Россия не использует продовольствие в качестве оружия. В своем материале для «Хуаньцю шибао» он заявил, что Запад пытается переложить на Россию ответственность за дефицит на мировом рынке зерна и проблемы Украины с поставками, но на самом деле у Киева есть выбор из нескольких каналов транспортировки.

С начала года стоимость пшеницы выросла на 60 процентов, и, по прогнозам, в будущем она может взлететь с 430 до 700 долларов за тонну. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что в 2022 году человечество может столкнуться с «крупнейшим продовольственным кризисом» после Второй мировой войны. США возлагают ответственность за это на Россию и требуют от Москвы разблокировать поставки. Президент РФ Владимир Путин возражает, что глобальную цепочку поставок продовольствия нарушили санкции. При этом Путин подчеркнул, что в 2022 году Россия готова поднять экспорт зерна до 50 миллионов тонн.

Китайцам пообещали деньги за «пойманных» шпионов

Власти Китая предлагают своим гражданам денежное вознаграждение в сто тысяч юаней (около 922 тысяч рублей) за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности. Как сообщает CNN, Пекин активизирует многолетнюю кампанию по борьбе с иностранным шпионажем и «враждебными силами».