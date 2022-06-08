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17 минут назад

Додон предрек Молдавии украинский сценарий

Lenta.ruиещё 1

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о планах Запада дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы оправдать ее присоединение к Румынии и разместить на ее территории войска НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Додон предупредил о плане Запада на Молдавию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии — прим. «Ленты.ру») и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе», — заявил Додон.

Додон предрек Молдавии политическое и военное присоединение страны к Румынии, в результате чего республика утратит свой нейтралитет.

«На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдовы», — отметил Додон, подчеркнув, что жители страны «зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что республика ведет переговоры со странами Европейского союза (ЕС) о поставках летального вооружения. «Пока мы решаем, что нам необходимо. Понадобится ли нам летальное оружие или нет», — отметила она.

По словам премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России.

В мире,Наталья Гаврилица,Игорь Додон,НАТО,ЕС,
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