В США указали на гибель «американской мечты»

Телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что жители США чувствуют крайний пессимизм. По его словам, возросшая инфляция в стране приведет к гибели «американской мечты». Об этом пишет «Газета.ру».

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Журналист отметил, что даже во время инфляции в США в конце 1970-х годов ничего подобного не было. Варни удивляется, с какой скоростью повышаются цены и задается вопросом, когда эта ситуация закончится.

По его словам, инфляция негативно влияет на граждан, именно поэтому они нервничают и настроены крайне пессимистично. Он также привел результаты опроса издания The Wall Street Journal, по данным которого порядка 38% американцев считают, что они стали жить хуже. По мнению Варни, это произошло за полтора года президентского срока Джо Байдена.

«Инфляция пожирает «американскую мечту»: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — рассказал журналист.