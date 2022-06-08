В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
20 минут назад

На Западе заявили о гибели «американской мечты»

Елена Прошина

Телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что жители США чувствуют крайний пессимизм. По его словам, возросшая инфляция в стране приведет к гибели «американской мечты». Об этом пишет «Газета.ру».

В США указали на гибель «американской мечты»
Фото: ТАССТАСС

Журналист отметил, что даже во время инфляции в США в конце 1970-х годов ничего подобного не было. Варни удивляется, с какой скоростью повышаются цены и задается вопросом, когда эта ситуация закончится.

По его словам, инфляция негативно влияет на граждан, именно поэтому они нервничают и настроены крайне пессимистично. Он также привел результаты опроса издания The Wall Street Journal, по данным которого порядка 38% американцев считают, что они стали жить хуже. По мнению Варни, это произошло за полтора года президентского срока Джо Байдена.

«Инфляция пожирает «американскую мечту»: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — рассказал журналист.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что уровень инфляции в стране остается неприемлемо высоким, несмотря на принимаемые американской администрацией меры. По ее словам, ситуация ухудшается из-за перебоев с цепочками поставок, вызванными воздействием пандемии, а также потрясениями для предложения на рынках нефти и продовольствия в свете ситуации на Украине.

В мире,Стюарт Варни,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители