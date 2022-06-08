Турция сообщила о прогрессе в вывозе украинского зерна

В теме вывоза украинского зерна из черноморских портов есть прогресс, но остаются технические нюансы, требующие обсуждений, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что основной проблемой, замедляющей диалог, является доверие — каждая из сторон хочет иметь гарантии по ряду вопросов, пишет Anadolu.

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Есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать порты от мин? Какие суда будут сопровождать сухогрузы, — сказал Акар.

Он добавил, что накануне представитель ООН провел переговоры с сотрудниками профильного министерства Турции. «Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается», заключил Акар.