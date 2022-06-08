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56 минут назад

Турция сообщила о прогрессе в вывозе украинского зерна

News.ru

В теме вывоза украинского зерна из черноморских портов есть прогресс, но остаются технические нюансы, требующие обсуждений, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что основной проблемой, замедляющей диалог, является доверие — каждая из сторон хочет иметь гарантии по ряду вопросов, пишет Anadolu.

Турция сообщила о прогрессе в вывозе украинского зерна
Фото: ReutersReuters

Есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать порты от мин? Какие суда будут сопровождать сухогрузы, — сказал Акар.

Он добавил, что накануне представитель ООН провел переговоры с сотрудниками профильного министерства Турции. «Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается», заключил Акар.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что страна планирует покупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Он добавил, что Анкара прилагает все возможные усилия, чтобы разблокировать экспорт из украинских портов.

В мире,Хулуси Акар,ООН,
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