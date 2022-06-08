Фото обнаженного сына Байдена с пистолетом и проституткой утекли в сеть

Сын американского президента Хантер Байден снялся обнаженным на видео с пистолетом и проституткой, пишет New York Post. По данным СМИ, мужчина снял видео, на котором он размахивал пистолетом, находясь с обнаженной женщиной в гостиничном номере.

Фото: Visar Kryeziu/AP Visar Kryeziu/AP

В New York Post такое поведение сына президента сочли недостойным, особенно на фоне того, что Джо Байден призвал конгресс принять новые меры по контролю за оружием, чтобы остановить гибель людей в США.

Издание также сообщает, что это оружие Хантер приобрел незаконно. Ранее Хантер Байден признал, что неоднократно боролся с наркоманией и алкоголизмом. Из-за этой зависимости в 2014 году его уволили из рядов ВМС США, а в 2017 году он развелся с Кэтлин Буле.