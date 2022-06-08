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8 минут назад

New York Post: фото обнаженного сына Байдена с пистолетом и проституткой утекли в сеть

Газета.Ru

Сын американского президента Хантер Байден снялся обнаженным на видео с пистолетом и проституткой, пишет New York Post. По данным СМИ, мужчина снял видео, на котором он размахивал пистолетом, находясь с обнаженной женщиной в гостиничном номере.

Фото обнаженного сына Байдена с пистолетом и проституткой утекли в сеть
Фото: Visar Kryeziu/APVisar Kryeziu/AP

В New York Post такое поведение сына президента сочли недостойным, особенно на фоне того, что Джо Байден призвал конгресс принять новые меры по контролю за оружием, чтобы остановить гибель людей в США.

Издание также сообщает, что это оружие Хантер приобрел незаконно. Ранее Хантер Байден признал, что неоднократно боролся с наркоманией и алкоголизмом. Из-за этой зависимости в 2014 году его уволили из рядов ВМС США, а в 2017 году он развелся с Кэтлин Буле.

Впоследствии мужчину уличили в скандальной связи с невесткой Холли, вдовой его брата Бо, который умер от рака. Также сообщалось, что в компьютере Хантера Байдена нашли переписку с главой украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, который, как писали СМИ, попросил Байдена-младшего посодействовать компании.

В мире,Вадим Пожарский,Джозеф Байден,
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