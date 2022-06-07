В Китае предупредили о последствиях «апартеида» США в отношении России

Политика «технологического апартеида», которую Запад ведет в отношении России и Китая, ввергнет человечество в «темные века». Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Global Times Уильям Джонс.
Как подчеркивается в статье, США стремится обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения для того, чтобы сохранить свое господство. Такую стратегию в начале ХХ века предлагали ввести в Британской империи. По этой задумке Соединенные Штаты, обладающие необходимыми технологиями, будут делиться ими лишь при том условии, что остальные страны соблюдают внешнеполитические установки Белого дома. Государства, которые отклонятся от этого курса, подвернутся «инновационному апартеиду».
«Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», — спрогнозировал обозреватель.
Джонс высказал мнение, что попытки стран Запада отказаться от взаимодействия с Россией и Китаем спровоцируют голод и эпидемии в странах Африки и Азии, которые больше остальных зависят от мировой экономики.