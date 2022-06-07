В Китае предупредили о последствиях «апартеида» США в отношении России

Как подчеркивается в статье, США стремится обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения для того, чтобы сохранить свое господство. Такую стратегию в начале ХХ века предлагали ввести в Британской империи. По этой задумке Соединенные Штаты, обладающие необходимыми технологиями, будут делиться ими лишь при том условии, что остальные страны соблюдают внешнеполитические установки Белого дома. Государства, которые отклонятся от этого курса, подвернутся «инновационному апартеиду».