ЕС поддержал Черногорию в запрете для самолета Лаврова

Европейский союз приветствует запрет Черногории на пролет над своей территорией самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова для визита в Сербию. Об этом во вторник заявил черногорскому национальному телевидению представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Мы приветствуем полное согласие Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая ограничительные меры и их практическое применение, о чем свидетельствует запрет на пролет самолета [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова", - цитирует слова Стано национальное телевидение Черногории.

Он подчеркнул, что Европейский союз и многие страны применяют санкции, запрещающие российским самолетам летать над их территорией, а также вводят "запрет на въезд для подстрекателей к войне и лиц, подобных Лаврову".