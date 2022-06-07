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16 минут назад

СМИ: ЕС приветствует запрет Черногории на пролет самолета Лаврова

ТАССиещё 4

Европейский союз приветствует запрет Черногории на пролет над своей территорией самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова для визита в Сербию. Об этом во вторник заявил черногорскому национальному телевидению представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

ЕС поддержал Черногорию в запрете для самолета Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы приветствуем полное согласие Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая ограничительные меры и их практическое применение, о чем свидетельствует запрет на пролет самолета [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова", - цитирует слова Стано национальное телевидение Черногории.

Он подчеркнул, что Европейский союз и многие страны применяют санкции, запрещающие российским самолетам летать над их территорией, а также вводят "запрет на въезд для подстрекателей к войне и лиц, подобных Лаврову".

6-7 июня у Лаврова был запланирован визит в Сербию, но, как подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, самолету министра было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию.

В мире,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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