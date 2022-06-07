Украина не может перейти в наступление, поскольку уступает России в технике, заявил во вторник украинский президент Владимир Зеленский в интервью британской газете Financial Times.
"Мы уступаем [России] в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать, - сказал Зеленский. - Мы понесем новые потери, а сохранение жизней людей является для меня приоритетом".
Он вновь призвал западные страны нарастить поставки оружия Киеву и раскритиковал их за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении Москвы.
"Они поддерживают Украину, но в то же время смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал", - сказал Зеленский, отметив, что западная политика санкций "так по-настоящему и не повлияла на позицию России".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Соединенные Штаты, Великобритания, страны Евросоюза и ряд других государств ввели против Москвы масштабные санкции и увеличили поставки вооружения Киеву.